27 may 2020

Desde que en Zara se han esmerado en tener bien surtida su sección de Special Prices, cada semana nos llevamos más de una alegría. Con vestidos bordados maravillosos, blusas blancas sofisticadas o trajes con descuentos que no puedes dejar escapar. Y es que si te descuidas, ya sabes, se agotan antes de lo que te imaginas. Por eso te vamos a hablar de este vestido que acabamos de fichar en esta sección de descuentos de Zara, para que te hagas con él antes de que se agote. Ya ha empezado a hacerlo en algunas tallas y no hay posibilidad de lista de espera. Es de cuadros, amplio, con las mangas de moda y llega hasta la talla XXL. Por no hablar -que lo haremos más adelante- de lo bien que combina con nuestros accesorios de verano favoritos.





Vestido de cuadros de los Special Prices de Zara (19,99 euros) que llega hasta la talla XXL. pinit

En un tejido semiarrugado, 99% de algodón, es un vestido midi de con estampado de cuadros en azul y negro, de escote en pico y manga francesa con volumen. Lleva el corte debajo del pecho por lo que sienta bien en cualquier tipo de figura y lo mejor es que llega hasta la talla XXL. ¡Y aún quedan! Así que si, como nosotras, has cogido unos kilos de más durante el confinamiento, un vestido con este corte será tu solución para disimularlos (si es que quieres hacerlo). Y lo mejor es que no llega ni a 20 euros: cuesta 19,99. Hay stock en todas las tallas, menos en la XS y en la S, así que si eres una de las afortunadas, no lo dejes escapar, te arrepentirás.

Este vestido de Special Prices de Zara queda ideal con alpargatas y bolso de rafia. pinit

Si necesitas ideas para los accesorios, toma nota del look que lleva Aurora Artacho, con bolso de rafia y alpargatas, porque no se nos ocurre una forma más perfecta para lucir este vestido de los Special Prices de Zara.