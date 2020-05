5 may 2020

Después semanas de looks cómodos, a ver quién es la lista que se enfunda en unos vaqueros pitillo o un vestido ajustado. La vuelta a las calles tiene que ser con cabeza. Si llevamos con pantalones anchos desde mediados de marzo no podemos pretender ir cómodas con unos ajustados. Hace unos días te propusimos el perfecto look para volver a salir tras el confinamiento y arrasar. Ahora, te íbamos a proponer otro, mucho más relajado e incluso veraniego. Pero cuando hemos buscado las prendas, estaban agotadas. Se trata de este conjunto de Zara que pertenece a su sección de Special Prices y que ha arrasado en las redes. Normal que no quede ninguno. Después de este conjunto de lunares súper barato, este es el dos piezas más popular de la firma de Inditex.

Este es el conjunto pijamero de los Special Prices de Zara que nos parecía perfecto para volver a salir a la calle, pero ya está agotado en casi todas las tallas. pinit

De raso, dos piezas -pantalón y camisa de manga corta- de corte oversize con un estampado geométrico en tonos ocre, blanco y rosa flúor. Para llevar junto o por separado, aunque una de ellas ya no la podremos conseguir. Está tan agotada que la han quitado de la tienda online. Solo se puede acceder al pantalón, pero tampoco será fácil hacerse con él a no ser que tengas una talla XS. Costaba 29,95 en temporada, se ha quedado en 15,99 y solo está disponible en esa talla. La camisa costaba 25,95 y con descuento de los Special Prices se quedaba en 12,99, pero ha tenido tanto éxito que ha desaparecido, literalmente, de la oferta de la firma.

Conjunto pijamero de los Special Prices de Zara. La camisa está agotadísima y el pantalón solo se puede conseguir en la talla XS. pinit

Si te has quedado con las ganas de tener un conjunto de dos piezas así (tenemos que reconocer que son todoterreno) aún puedes hacerte con uno parecido, también de los Special Prices de Zara e igual de veraniego. Es este, con estampado de tigre en verde brillante, aún hay tallas tanto de la camisa como del pantalón. Y con los mismos precios que el otro. ¡Un chollo!