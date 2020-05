29 may 2020

¿Qué pasa con Nuria Roca? La colaboradora de televisión no deja de ganar fans cada vez que aparace en su programa. Por no hablar del éxito que tiene cada una de sus publicaciones en Instagram. Una media de 10k en likes por foto confirman que Nuria es una de las presentadoras más queridas del panorama televisivo nacional. Sus entrenamientos, sus recetas y hasta su casa, a sus seguidores -y a los que no lo son- les interesa todo de la vida de Nuria, pero lo que más les gusta son sus looks. Cada vez que la periodista sube una foto con la ropa que se ha puesto en 'El hormiguero', la gente no deja de preguntarle de dónde es cada cosa así que ella ha optado por etiquetarlo todo en cada publicación.

Y gracias a eso hemos descubierto una firma española que nos ha enamorado. Es la firma de su vestido en su última publicación en Instagram, un modelo midi en un rojo brillante con estampado de flores que hace un efecto slim que nos ha impactado.

Se trata de Teoh & Lea, una firma española de Barcelona que desfila en la pasarela de la ciudad, la 080. Un vestido rojo fuerte, con un pequeño estampado de flores, que pertenece a la colección de otoño/invierno de la firma. Con escote de pico, manga larga y corte debajo del pecho, es un modelo que estiliza muchísimo la figura, o por lo menos eso parece sobre el cuerpo de Nuria.

El vestido rojo de flores que ha llevado Nuria Roca a 'El hormiguero' es de la firma española con sede en Barcelona Teoh & Lea.

Como tiene un escote pronunciado, ella se lo ha puesto con una camiseta lencera de encaje debajo, que según ha dicho ella misma es de la firma Leï 1984, pero de temporadas antiguas. Unos botines blancos, también de otra temporada, de la firma Sam Edelman completaban el look de la colaboradora de televisión.

Lo malo es que la firma del vestido, Teoh and Lea, no tiene venta online directa en su web. Solo podrás mirar ahí las colecciones y buscar alguna de las tiendas multimarca en las que se vende.