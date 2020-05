21 may 2020

La nueva sección de Nuria Roca en 'El Hormiguero' protagonizada por una magia "muy de casa" no solo ha dejado muchas risas y buenos comentarios, si no también unos looks con los que la presentadora triunfa. Cada semana, Nuria acude al programa con lecciones de estilo que no dudamos en copiarle. Desde el traje con truco que estilza, pasando por el complemento que usa para cambiar un look. ¿La última? una nueva manera de combinar las faldas midi satinadas que ha lucido de maravilla con su cambio de look (del que dijo haberse arrepentido).





VER 8 FOTOS 8 faldas satinadas que favorecen al máximo y que van a arrasar esta primavera

La escritora cumplió y compartió con su más de medio millón de seguidores los detalles del estilismo que había llevado el día anterior en 'El Hormiguero'. Nuria escogió como prenda protagonista de su look una falda satinada en color azul oscuro. Este tipo de falda midi se convirtió el año pasado en imprescindible y la presentadora ha demostrado que este verano la vas a seguir llevando en tus outfits más casual. Y es que este modelo es ideal para llevarlo tanto en un look de invitada como para un atarde de compras.

La que llevó Nuria es de Massimo Dutti y a pesar de que en la web no se encuentra disponible ene se color, puedes hacerte con ella en otros modelos como un verde agua, plateada o en color vino. Cuesta 69,95 euros y es un básico que vas a usar de mil formas, aunque es importante que fiches la forma de hacerlo de la presentadora. Añadió una camiseta blanca de manga corta de corte oversize de Dolores Promesas. Un diseño con apliques de lentejuelas en el pecho en forma de loro ideal.

Pero no contenta con dar a los brillos un buen protagonismo, Nuria completó el look a lo grande con unos botines de "brilli brill", como ella misma los ha llamado en su perfil de Instagram. Un calzado de tacón plaeado muy llamativo de Essentiel Antwerp que ya le hemos visto en más de una ocasión. Sin embargo, si tú no te atreves con ellos puedes optar por combinarla con unos lisos o unas sandalias básicas para ahora que comienza a hacer el calor.