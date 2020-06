4 jun 2020

Desde que Sara Carbonero subiera una foto a Instagram con su nuevo look de pelo corto (con un mensaje lleno de significado), estamos deseando ver lo bien que le queda con diferentes estilos. Ya demostró que casaba a la perfección con un look de vestido de punto y ahora lo ha hecho con otro modelito, esta vez 100% veraniego, con un vestido que no solo le hace tipazo (es cierto que lo tiene) sino que además nos ha puesto en modo vacaciones 'on'. Y, aunque no sea low cost y se quede fuera de nuestro alcance, siempre nos servirá para inspirarnos. ¿Quieres saber de qué marca es? Lo tenemos localizado, sigue leyendo.

Sara Carbonero subía a su perfil de Instagram una foto en un maravilloso jardín lleno de tonos verdes con un mensaje muy bonito: 'Tardes de fantasía'. Y lo hacía con un vestido que es otra fantasía, un modelo fluido en color hueso, con volantes en las mangas y espalda al aire, de la firma Masscob. Lo combinaba con cuñas de esparto, joyitas de Agatha Paris y unas gafas de sol negras. Desde luego, este vestido le sienta como un guante y es a la vez romántico y sexy.

No hemos tardado en localizarlo en la web de la fitma, es el modelo Silva y cuesta 386 euros. Un precio que no es lo cost precisamente pero, si no es para comprarlo, nos sirve como inspiración para nuestros looks de verano.

El vestido veraniego con espalda al aire que lleva Sara Carbonero es el modelo Silva de la firma Masscob. Cuesta 386 euros. pinit

Con volantes en el bajo y en las mangas, tiene el escote en pico y se ajusta a la cintura con un lazo que se ata en la parte de atrás, justo en la parte baja de la espalda, que se queda al aire. Esta forma hace que, precisamente, afine la cintura y realce los glúteos, una fórmula perfecta para que quede así de espectacular. El vestido está diponible en la web de la marca (y en tiendas físicas) en las tallas XS, S y M.

Uno de los detalles más bonitos del vestido es su espalda al aire, que acaba con un lazo. pinit

Unas cuñas de esparto serán sus mejores aliadas (como lo lleva Sara), pero también lo puedes llevar con unas sandalias planas o incluso con botines, para que hagan contraste. El perfecto look fresco y veraniego que nos inspira y nos hace pensar ya en las vacaciones. Gracias, Sara, no solo nos das lecciones de valentía, también de estilo.