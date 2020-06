8 jun 2020

Compartir en google plus

La variedad de tejidos que las colecciones de primavera y verano ponen a nuestra disposición es un factor que valoramos cada vez más. Eso sí: cada uno posee unas propiedades distintas, que requieren no solo una limpieza específica sino un tipo de estilismo acorde con sus circunstancias. Esta temporada, además del inevitable lino (precioso, pero que se arruga muchísimo y requiere limpieza en seco), podemos vestir ligerísimas y delicadas lanas, encajes espectaculares y las maravillosas organzas, uno de nuestros textiles favoritos. Por suerte, la organza ha saltado de las colecciones del lujo a las tiendas del low cost, en diseños que se benefician enormemente de sus potencial arquitectónico. Los volúmenes que puedes lograr con las prendas de organza son incomparables. Queda por resolver la cuestión de la transparencia. ¿Qué hacemos para neutralizarla si queremos lucir una camisa de organza en la oficina?

La organza queda fantástica como un velo de color sobre un look monocromo. pinit

Por suerte, las influencers del street style global ya han resuelto esta cuestión. La originalidad que permite llevar prendas deportivas a los looks de noche y diseños sofisticados al día agudiza el ingenio para salvar este tipo de dificultades, que a muchas pueden suponernos un mundo. La solución es predecible: no queda otra que ponerse algo debajo de la camisa de organza que queramos utilizar. Lo que estas sabias de la moda nos indican es qué y de qué color ha de ser esa pieza. Tu primera opción puede ser elegir una prenda ligera del mismo tono que la organza. Sí, pero hay más opciones.





VER 7 FOTOS Las famosas se apuntan a las transparencias más extremas

Las influencers que hemos elegido, utilizan la camisa de organza como un velo de color que se superpone a un look monocromo. Así, la camiseta o top que quieras ponerte debajo de la camisa tendrá que coordinarse con el pantalón o la falda que lleves, independientemente del color de la organza. Eso facilita muchísimo el estilismo, pues no tenemos que buscar un tono concreto y podemos irnos a los muy socorridos estilismos en blanco o negro. El truco nos salva un par de looks veraniegos, ¿verdad?