No vamos a disimular: nos hemos quedado bastante sorprendidas por estos vestidos que acaba de sacar H&M, en su colección de primavera. Primero, porque no están incluidos en ninguna colección especial en la que, efectivamente, nos podemos esperar diseños más sofisticados y cuidados. Y segundo, porque tienen una originalidad y un atrevimiento que no nos esperábamos para nada en la tienda sueca, más dedicada a los básicos. Los tres diseños cuentan con uno de los tejidos que más nos ha sorprendido últimamente: la organza. Es ligero, tiene una textura súper interesante y propone siempre transparencias entre lo romántico y lo sexy. Total: que nos encanta el tono ambivalente que suelen tener los vestidos de organza. En estos tres que queremos destacar en H&M, la silueta es además generosa y hasta tamaño XL, como ordena la última tendencia. Los vas a querer, los tres.

Genial contraste entre la organza de color verdoso y la combinación oscura.

El vestido más atrevido de la selección se la juega a una combinación de colores súper interesante, casi podríamos decir que de vanguardia. Juega con un vestido largo de organza de color verdoso, que contrasta con la combinación interior extraíble, confeccionada en un tejido de viscosa negro. Tiene una fuerza visual extraordinaria. Además, la silueta del vestido es súper especial: el corte es relajado, con el cuello elevado de doble capa y volante ancho en el bajo, y lleva unas enormes mangas globo con doble capa y hasta el codo. El precio es de lo más asumible para un diseño tan efectista: 59,99 euros.

Si no te atreves con un vestido tan vanguardista como el anterior, esta versión con lunares es la tuya.

Si no te atreves con un look tan radical, puedes optar por el mismo diseño, pero en organza negra con lunares blancos. O, mejor, con nuestor favorito absoluto de este trío ganador. Un vestido maxi en organza con bordado tono sobre tono, cuello elevado con tiras finas de anudar y abertura de pico en el escote. Lleva las mangas raglán con efecto globo y puños fruncidos, una costura decorativa bajo el busto y ribete de volante en los laterales para dar volumen a la falda. Es una absoluta maravilla y, además, lo tienes hasta la XXL. Imagínate aparecer en la playa con este modelazo. Arrasas. Y el precio es aún mejor que el anterior: 49,99 euros.