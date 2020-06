8 jun 2020

Compartir en google plus

Macarena García es una de las actrices más queridas y populares del país (y hermana de uno de Los Javis) y, aunque no solemos analizar sus looks fuera de la alfombra roja, este merecía la pena. Y mucho. Porque la actriz anunciaba que se convertía en la nueva imagen de Zalando, la web multimarca de venta online, y de paso nos ponía en la pista de una de las tendencias más populares del verano: el nido de abeja. Esa técnica de bordados fruncidos que casi todas hemos lucido de pequeñas y que ahora es un must. La actriz lucía un vestido mini en rojo y blanco sobre un maravilloso césped en una foto muy veraniega. Un soplo de aire fresco para la actriz que cumplió años en pleno confinamiento sin poder celebrarlo con su familia y amigos.

Para contarle a sus fans su estreno como embajadora de Zalando, la actriz ha elegido un vestido de verano de la firma Cecilie copenhagen, a la venta en la plataforma digital, que además está rebajado. Costaba 144,95 euros pero ahora cuesta 86,95. Evidentemente, entre el descuento y lo bonito que le queda a Macarena, muchas hemos ido directas a añadirlo a nuestro carrito de la compra virtual pero... ¡sorpresa¡ Se está agotando. De la talla XS ya no quedan unidades y del resto ya nos avisan: quedan muy pocas.

Normal, el vestido que ha elegido la actriz -el modelo se llama Judith y está hecho en algodón 100%- es mini, elástico, de tirantes, en un rojo muy favorecedor y con nido de abeja, una de las tendencias del verano. También está disponible en azul y blanco.

Este es el vestido Judith, de la firma Cecilie copenhagen, que lleva Macarena García y está a la venta en Zalando. ¡Y rebajado! pinit

¿Te apuntas al nido de abeja? Nosotras ya somos unas fans incondicionales. Y si lo lleva Macarena García, todavía más.