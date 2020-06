10 jun 2020

A las famosas e influencers les atrae mucho el mundo de la moda. Pero no solo para llevarla, también se atreven a diseñar e incluso a crear sus propias marcas. Susana Molina (todavía) no tiene la suya pero ya se ha animado con una colaboración. Su estreno ha sido con una firma de baño y ella misma ha ejercido como modelo. No sabemos si sus amigas también llevarán sus diseños, seguro que Estela Grande le devuelve el favor: Susana lució uno de sus diseños en el último programa de 'La isla de las tentaciones'. Un vestido de flecos que, literalmente, arrasó en Instagram.

Susana ha posado en Instagram con un bañador de la firma Duckkiss para anunciar que ya tenía su propia colección cápsula con la marca. Y tenemos que adelantar que no está nada mal.

Una colección pequeña, con dos bikinis y dos bañadores que tienen a las margaritas como protagonistas. En Instagram, Susana ha lucido dos de ellos, con un fondo azul cielo y estampado con estas flores. Es un bañador con escote en pico, que se ata en el cuello, un corte que realza el escote. En la parte de atrás, tiene la espalda baja y la braguita de tipo brasileño y a la vista está que hace unos glúteos de 10. Es el bañador Marga, cuesta 49,90 euros y hay dos tallas, la S y la M. Si eres más de bikini, tienes las dos piezas con el mismo estampado e igual precio.

El otro modelo de esta pequeña colección es este, de canalé en color rojo, escote redondo, tirantes que se ajustan con lazada y detalles de margaritas hechas con pequeños abalorios. También está disponible en formato bikini, cuesta 49,90 euros y hay tallas desde la S hasta la L. Se llama modelo Rita.

Son solo dos modelos pero tenemos que reconocer que nos ha encantado la primera colección de baño de Susana. ¿Se animará con su propia marca? El tiempo lo dirá.