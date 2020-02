14 feb 2020

Ni haber ganado 'Gran Hermano' hace unos años, ni su papel como influencer habían generado tanta expectación como su participación en 'La isla de las tentaciones'. Susana Molina es una de las protagonistas del reality y no es para menos. Su ya rota relación con Gonzalo Montoya ha llegado a los espectadores y su actitud a la hora de afrontarla ha sido de lo más alabada. Sin embargo, no solo eso ha causado furor en las redes, también sus looks. Después de arrasar con el vestido de H&M que mejor sienta, Susana ha conseguido que sus seguidores enloquezcan con el vestido de lentejuelas que ha llevado en el último programa.

Ayer se emitió el reencuentro final entre las parejas protagonistas. Para dar por finalizada esta edición de 'La isla de las tentaciones', los participantes se vistieron de gala y el look que escogió Susana ha sido todo un éxito. La influencer optó por un diseño mini en color negro de lentejuelas adornado con flecos brillantes en el bajo y en las mangas. Un look que acompaño de unas sandalias de plataforma en un tono rosa metalizado. Un estilismo con el que estaba ideal y con el que consiguió que sus seguidores bloquearan su teléfono móvil después de recibir miles y miles de mensajes preguntando por él.

"Se han vuelto locos los mensajes y se dividen en gente diciéndome cosas súper bonitas y gente preguntándome que de dónde es lo que llevo puesto", comentó Susana a través de su cuenta de Instagram. Por ello, no tardo en resolver la gran incógnita y sí, ¡nos ha dejado a cuadros! Y es que, desveló que se trata de un vestido de la firma Hinsomnia, en concreto de la colección cápsula diseñada por Estela Grande, la ex mujer de Diego Matamoros.

Es una prenda de edición limitada que forma parte de la colección de la ex concursante de 'GH VIP', que cuesta 349 euros y que al parecer es todo un éxito entre las influencers, ya que son varias las que se han animado con este diseño. Un ejemplo de ello es el de Ana Moya, que lo utilizó para una gala de premios, al igual que Sara Baceiredo. Y no nos extraña porque es ideal y una opción perfecta como look de invitada de noche.