11 jun 2020

Tengo que reconocer que a mí es difícil impresionarme. Y menos cuando se trata de prendas o accesorios low cost. Llevo años estudiando de memoria las colecciones de Zara, Bershka, Mango, Stradivarius... es mi trabajo y normalmente sé por dónde van a ir los tiros. Afortunadamente hay excepciones e igual que me llevo alguna que otra decepción, también sorpresas como esta. Porque nunca me imaginé que me iba a enamorar de esta manera de una chaqueta nada más verla. ¡Si parece de alta costura! Y no lo es, está firmada por... Uterqüe.





Esta es la chaqueta de la nueva colección de Uterqüe que ha causado sensación. pinit

Lo primero que llama la atención de esta chaqueta de nueva colección es su estampado toile de jouy en tonos azules, un print delicado y clásico que contrasta con el tejido en el que está hacha la chaqueta: el denim. Sí, aunque no se aprecie muy bien en el lookbook de la marca, es una chaqueta vaquera. De corte blazer, tiene un cinturón ancho en el mismo tejido, que puedes llevar o no, y se cierra con dos botones de efecto nácar.

La chaqueta de Uterqüe mezcla el tejido denim con un print delicado inspirado en la naturaleza. pinit

Una prenda inspirada en la naturaleza que parece una verdadera obra de arte (¿no te recuerda a una pieza de porcelana antigua?) y que puedes llevar a la perfección con unos vaqueros o con un pantalón blanco. Cuesta 129 euros y hay tres tallas, S, M y L.

Si eres de las que apuestan por los trajes, también tienes la falda a juego, igualmente en tejido denim. Es recta, de corte pareo y abertura lateral, con botones iguales que los de la chaqueta, con un efecto nácar. Detalles que convierten a la pieza en una prenda muy especial. Cuesta 99 euros y hay también tres tallas, de la S a la L.

Falda pareo de Uterqüe con estampado 'toile de jouy', 99 euros. pinit

Si, igual que yo, has sentido un veradero flechado al ver estas piezas, corre a por ellas. No son las más baratas de las nuevas colecciones de verano pero sí las más bonitas y esas que vas a poder tener en el armrio toda la vida.