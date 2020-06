15 jun 2020

Que los polos de punto han sido la revelación de la temporada, no cabe duda. Todo gracias a Prada, la firma precursora de la vuelta a la palestra de esta prenda tan versátil, con pinceladas setenteras y a la que no se han resistido nuestras 'it girls más internacionales'. Zara no tardó en tomar nota e inspirarse en la firma italiana para diseñar sus propias versiones y al buque insignia de Inditex le han seguido otras marcas de la empresa. La última, Stradivarius, con una versión veraniega en un color pastel que, además de ser barato, sienta de escándalo. ¿Cómo lo sabemos? No solo lo hemos comprobado 'en nuestras propias carnes', también lo ha demostrado Laura Escanes en Instagram. Ya sabemos que la influencer es muy fan de la marca low cost, pero en ese caso, con toda la razón.

Una prenda que queda ideal tanto con vaqueros como falda, de un punto que imita el canalé pero muy ligero, para poder llevarlo estos meses que vienen de altas temperaturas. Es en azul pastel, con cuello y botones en el escote, está hecho en viscosa y poliéster, y cuesta menos de 20 euros en Stradivarius.

Este es el polo de punto que le queremos copiar a Laura Escanes y que es una de las tendencias que más han triunfado esta temporado. En concreto, este es de Stradivarius y cuesta menos de 17,99 euros. pinit

Una pieza clave en tu armario de tendencias de verano, con tallas desde la S hasta la L y con un precio má sinteresante aún que todos los usos que le puedes dar: 17,99 euros. Aunque de momento no hay por qué preocuparse, no tardes en hacerte con uno porque ya sabes.... se agotan en cuestión de días.