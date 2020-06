12 jun 2020

Nos encanta ver en los estilismos de Paula Echevarría (y en los de otras muchas influencers de la moda) cómo ha pasado a la historia aquello de look caro, look barato. De hecho, hoy nos interesan mucho más y nos parecen más inteligentes los outfits que mezclan con acierto prendas de toda procedencia. Este que nos propone Paula de cara al fin de semana es el perfecto ejemplo de que no hay que gastar muchísimo dinero para conseguir un efecto moda redondo. Poe en práctica una de las reglas de horo de las expertas en estilismo: combinar básicos con una prenda de última tendencia (has acertado: la chaqueta cuadros vichy) y un accesorio de autor. Bingo.

La americana de cuadros Vichy que lleva Paula Echevarría es de Bershka. pinit

Analicemos el look de Paula Echevarría para dejar claro cómo podemos operar para conseguir el mismo efecto moda que ella ha logrado aquí. La influencer y actriz lleva tres prendas de lo más básicas: unas zapatillas Converse blancas, que puedes llevar con la plataforma XL o en su versión clásica; unos shorts vaqueros de cualquier temporada (seguro que ya tienes unos en el armario) y una camiseta blanca de algodón (imprescindible que sea de un buen algodón sostenible). La base del outfit no puede ser más barata y sencilla.





VER 16 FOTOS Cuadros vichy, la tendencia que nos adelanta el verano

La americana de Bershka de Paula Echevarría lleva las mangas abullonadas. pinit

La prenda clave del look es, claro, la americana. Ha llamado muchísimo la atención a sus seguidoras precisamente porque encarna dos tendencias de temporada: los inevitables cuadros vichy, uno de los estampados que vuelven cada verano; y las mangas abullonadas que siempre remiten al imaginario más romántico de lo femenino. la buena noticia es que también es una prenda low cost y está disponible en Bershka por 35,99 euros. Paula Echevarría la combina con un tote de tela bordado de Dior (2.200 euros) para darle el toque lujoso. Va espectacular.