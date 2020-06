4 jun 2020

Compartir en google plus

Paula Echevarría se ha mantendio fiel a su público a lo largo de la cuarentena. Casi a diario subía a las redes sociales una foto con su look, a veces más de sport (como este conjunto pijamero que nos encantó) y otras veces más sofisticado, pero siempre cómodo y adecuado para estar en casa. Incluso la hemos visto estrenar su primer bikini del verano. Pero es verdad que casi siempre lo hacía descalza, con sandalias planas o chanchas... hasta ayer. Ayer por la noche se puso tacones para celebrar que era la primera vez que salía a cenar con sus amigas después de 80 días sin verse en persona.

Para una noche así de especial, Paula eligió un look muy veraniego, casi ibicenco, con un vestido blanco mini de calados de la firma Capriche con grandes volantes en las mangas y, aunque no se aprecia en la foto, la espalda al aire con tiras cruzadas. Es el modelo Andrómeda caótica de la firma que puedes encontrar en su web por 149,90 euros. Está hecho en batista 100% algodón y hay tallas desde la Xs hasta la L.

El vestido mini blanco de tejido calado que ha elegido Paula Echevarría para salir por primera vez con sus amigas es de la firma Capriche y cuesta 149,90 euros. pinit

Pero vamos a lo que más nos interesa de todo su estilismo: las sandalias. Nosotras las fichamos a principios de temporada y ya teníamos claro que iba a arrasar. Y así ha sido. paula, que siempre está a la última en las tendencias, no ha dudado en elegirlas para completar su look (con pedicura a juego con el vestido, por cierto). Son de Stradivarius, con tacón medio de 6 centímetros, acolchadas y trenzadas en la pala. Paula las lleva en un color tostado, pero también están disponibles en azul cielo. Cuestan 29,99 euros y hay números disponibles desde el 35 hasta el 41. ¡Es imposible que no encuentres el tuyo!

Estas sandalias trenzadas de Stradivarius son las que más se llevan en este momento en el low cost. pinit

Bien para llevarlas con vestido o con pantalón, son una inversión segura para usarlas como sandalias comodín este verano. Cómodas y de tendencia, ¿se les puede pedir más? Si las expertas en moda las llevan, por algo será.