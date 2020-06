29 jun 2020

Antes no empezaba el verano hasta que no había posado en bikini de Ana Obregón. Ahora, esos tiempos quedaron atrás y el verano lo tenemos que inaugurar nosotras -y las celebrities- cuando queremos. Blanca Suárez ya lo ha hecho y después de pasar el confinamiento en su casa de Madrid con su novio, el actor Javier Rey, ha decidido pegarse una escapada a la playa y lo ha hecho en la localidad de Jávea, en un complejo de lujo que ha despertado la envidia de toda la redacción. Y no solo por el sitio, también por el tipazo que luce la actriz (aparece haciendo topless) y por el maravilloso accesorio que protagoniza la foto que ha subido a su perfil de Instagram. Un sombrero XXL que, como ella misma dice, le sirve también como sombrilla.

Nos recuerda al sombrero gigante que diseñó la firma Jacquemus y que ha dado la vuelta al mundo y, aunque aún no sabemos de qué firma es el de Blanca Suárez (no lo ha etiquetado en la publicación) sí que hemos fichado su clon en las rebajas de Mango. De hecho, el de la firma low cost es un poco más discreto algo que no nos viene mal a las mortales. Blanca es una celebrity y se atreve con todo, nosotras tenemos que ir poco a poco. ¡Y no tenemos tanto sitio en la maleta!

Este es el sombrero de Mango con el que vamos a copiar el look de piscina de Blanca Suárez. pinit

Un sombrero que en temporada costaba 39,99 euros y que está rebajado a 25,99 euros. Un 35% de descuento que nos viene genial para renovar los complementos de verano por mucho menos dinero. Es talla única y está elaborado en paja.

¿Y tú? ¿Te atreves con un sombrero XXL como el de Blanca Suárez?