16 mar 2020

Aunque muchas aún titubean a la hora de subirse al tren de este accesorio, cada año que pasa tiene mas presencia en los looks a pie de calle, incluso en los estilismos más prácticos y que nos acompañan a la oficina. Gracias a las influencers, muchas estamos recuperando la costumbre de recurrir a los sombreros, uno de los pocos accesorios capaces de cambiar totalmente el espíritu de un outfit con su mera presencia. No es fácil integrarlos a la perfección, pues su libro de estilo cayó en desuso y reaprenderlo lleva tiempo. Un buen comienzo puede ser sin duda observar cómo lo llevan nuestras influencers favoritas, por ejemplo, Belén Hostalet. Tiene una capacidad para sorprender con los sombreros extraordinaria.

No quedan muchos sombreros de ala ancha de fieltro en el low cost: aprovecha. pinit

La propuesta de Belén Hostalet, un sombrero de fieltro de ala ancha con vestido slip y sandalias de tiras, es pura poesía de moda. El contraste entre la esencia masculina del accesorio y la feminidad extema del vestido de satén roza la perfección. Si te atreves a buscar tus propios contrastes con este sobrero, tienes en H&M uno en color rosa empolvado que es una absoluta maravilla. Lleva una cinta del mismo color alrededor de la copa y el ala tiene un ancho de 6,5 centímetros. Precio: 14,99 euros. No vas a encontrar mas estilo por menos dinero.





Este es el sombrero de paja más bonito que hemos visto en el low cost, de lejos. pinit

Te proponemos mirar un poco más lejos, a cuando vuelva a salir el sol, para que te hagas a la idea de este deslumbrante sombrero de paja: quedará espectacular en cualquier total look en denim o con los looks blancos y románticos que estás a punto de recuperar de tu armario de primavera. Lleva una tira de grosgrain alrededor de la copa y el ancho del ala es de 5 centímetros. No lo dejes pasar: es una preciosidad y solo cuesta 9,99 euros.

El inevitable sombrero bucket, el más popular de la temporada. pinit

No podemos enumerar los sombreros más influyentes de la tendencia en este momento y no citar el omnipresente 'bucket', probablemente el accesorio más popular ahora mismo en el 'street style'. Como estamos en una explosión total de los colores pastel, nos hemos quedado predadas de este diseño en color rosa palo, confeccionado en sarga de algodón y con una cinta antisudor incluida. Te lo llevas por 9,99 euros. En realidad, nos llevaríamos los tres. Adjudicados.