1 jul 2020

Un verano más, todo gira en torno a los vestidos. Y no podemos decir que nos sorprenda demasiado la coordinación entre los deseos de las compradoras y la oferta de las marcas del low cost más avispadas: estaba claro que nadie iba a renunciar a la extrema comodidad del largo confinamiento tan fácilmente, y menos durante los meses vacacionales. Quizá por esta razón H&M le ha arrebatado a Zara el título a la marca con más olfato para detectar los deseos de las compradoras: mientras en la megatienda gallega todo continúa como si el coronavirus no hubiera sucedido, en la plataforma sueca encontramos una enorme colección de vestidos que responden a la nueva normalidad y que, además, son más baratos y están disponibles en más tallas. Por resumir: arrasan los vestidos con siluetas amplias, en colores vibrantes e intensidades fuertes y con tirantes para las zonas de calor máximo. Y si lo tuyo no es el volumen, un clásico: los camiseros de flores.

El color naranja en todas sus tonalidades, pero especialmente en las más fuertes, es protagonista en la colección de verano de H&M pinit

El primer vestido que triunfa, y a lo grande, es esta versión corta del conocido vestido con volumen que estamos viendo en la tendencia desde el año pasado. H&M propone alrededor de dos decenas de diseños de distintos colores, largos y estampados, pero nos quedamos con esta túnica de algodón vaporoso, con cuello elevado doble con pliegues fruncidos y abertura en V con lazada (49,99 euros). La puedes llevar sola o con pantalones, a la playa o a la oficina, y queda bien si no te has puesto al sol o si ya estás bronceada. El vestido-túnica lleva corte evasé, mangas globo largas con costuras fruncidas, puños con botones nacarados y el bajo fruncido de volante para crear movimiento.

Los vestidos de tirantes están arrasando entre las compradoras de H&M. pinit

El otro vestido que está llamando muchísimo la atención de las compradoras y que se repite en la colección de verano de H&M es el clasico vestido de tirantes, perfecto para las zonas de gran calor y, de nuevo, con multitud de variantes. La gran mayoría de ellas apuestan también por el volumen, de manera que los tirantes suponen un contrapunto perfecto para mostrar un poco de piel. Uno de los que más nos gustan de la colección es este diseñoo de punto con volante ancho en el bajo (34,99 euros). Lleva tirantes anchos con lazada y escote con elástico oculto y ribete de volante.

El clásico camisero con estampado tropical está a punto de agotarse en H&M. pinit

Por supuesto, no todas nos vemos favorecidas por estos vestidos de gran volumen, especialmente aquellas que ya tenemos una talla curvy. Aunque las tallas grandes de H&M también incluyen muchos de los vestidos hasta la talla 50 y algunos de ellos en tallas grandes, lo cierto es que existe otro vestido llamado al triunfo total este verano, sobre todo porque es un clásico que vuelve verano tras verano: el camisero. Esta versión corta, y de crepé ligero está a punto de agotarse, sobre todo por un estampado tropical súper bonito (19,99 euros). Lleva manga corta,, botones y canesú con pliegue de caja en la espalda, un bolsillo superior con solapa y cinturón. Aún puedes hacerte con él.