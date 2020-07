9 jul 2020

Lo sentimos, pero las rebajas ya no nos interesan... o por lo menos no tanto como antes. Porque las nuevas colecciones llegan pisando fuerte y lejos de estar enfocadas ya al otoño, se componen de prendas y accesorios que son para el pleno verano, como los shorts para cualquier momento del día, los vestidos -algunos en H&M cuestan menos que los de rebajas- o blusas que puedes estrenar ya mismo. Por todo esto, hemos dejado aparcada la sección de descuento y ahora nos centramos en las novedades de firmas como Mango. Low cost con tendencia que, en ocasiones, nos da grandes éxitos como este vestido de flores. Una prenda veraniega, con mucha clase y muy del estilo de los diseños de las firmas francesas o danesas que tanto nos gustan, pero que muchas veces no nos podemos permitir.





Vestido de la nueva colección de Mango, con estampado de flores, nido de abeja y mangas de vuelo.

En una sola prenda, el vestido, se juntan todas las tendencias del verano. La primera, el estampado de flores: no hay verano que se precie sin un vestido con este print en nuestro fondo de armario. La segunda el elástico, que forma una especie nido de abeja que tanto se lleva este año. El escote cuadrado y las mangas con volumen completan estos requisitos para que ya sea nuestro vestido favorito del verano. Porque lo mejor de todo es que tiene todas las características de los vestidos románticos de estilo francés que tanto nos gustan pero que, muchas veces, no nos podemos permitir.

Este vestido de la nueva colección de Mango parece de una firma francesa.

S nos faltaba una excusa más para comprarlo, el vestido es de la sección Committed de la firma, en la que todas las prendas están confeccionadas con fibras o procesos de procudicción sostenibles. Es de algodón 100% orgánico. ¿El precio? 39,99 euros y las tallas disponibles son de la XS hasta la XL. O era, porque están todas absolutamente agotadas. Eso sí, hay esperanza (es de nueva colección) y todas ellas tienen lista de espera: te puedes apuntar y te avisan cuando llegue el stock.