30 jun 2020

Que Paula Echevarría no duda jamás en apuntarse a las tendencias actuales es más que un hecho. La actriz demuestra a diario con sus looks que está pendiente de todo lo que se lleva para ir a la última, y no solo con las prendas, si no también con el calzado. Y si hace unos días arrasaba con estas sandalias planas de Stradivarius y con estas de tacón de la misma firma, ahora ha conseguido el efecto contrario al atreverse con unas de las rebajas de Mango.





VER 13 FOTOS Luce piernas infinitas con estas 13 sandalias de taconazo, pero cómodas, que te combinarán con todo

Paula se ha atrevido con la tendencia de las sandalias de tacón y de meter en el dedo, una moda que ha despertado muchas opiniones y que muy pocas se han querido unir a ella. Y lo ha hecho con un modelo que no vamos a tardar en incluir en nuestra lista de los favoritos de las rebajas de Mango, pero que a sus seguidores no les ha gustado demasiado. Se trata de un modelo en color blanco de tiras, con un diseño cruzado y destalonado y con punta cuadrada. Unas sandalias muy cómodas gracias a su tacón de 7cm que costaban 29,99 euros y que ahora puedes comprar rebajadas a 19,99 euros.

"Pau el look muy bonito, pero los zapatos se te salen los dedos de la suela, es decir, necesitas un número más", comentaba una seguidora de la actriz en la publicación. Pero no solo fueron las sandalias, el resto de prendas tampoco convenció a sus 'followers' que escribieron: "Pareces más mayor con esta ropa". La actriz las combinó con un short negro de talle alto de H&M y una camiseta básica a juego, y añadió una blazer blanca con bordados en las solapas de The Extreme Collection. Y desde la redacción tenemos que decir que tanto las sandalias como la chaqueta son ideales y que sentaban de maravilla a Paula.

Un lookazo perfecto para las temperaturas algo más bajas del norte y que además de ser atrevido, es súper tendencia, muy barato y muy fácil de copiar. ¡Nos encanta!