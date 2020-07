17 jul 2020

La esclerosis múltiple y las secuelas físicas que le están dejando la enfermedad no han conseguido que María Pombo no siga adelante con sus proyectos. La influencer, que ya está disfrutando de unos días de playa, ha estrenado la nueva colección de su firma Name the brand. Una selección de prendas que está arrasando y de la que ella misma ha destacado un minivestido ideal que ya está casi agotado y que nos gusta tanto como el vestido blanco de Pull&Bear que lució hace unos días.





María Pombo está muy orgullosa y feliz de poder presentar lo nuevo que ha llegado a su firma y por eso ha querido compartir con sus seguidores cuáles son sus prendas favoritas de la nueva colección. De entre todo lo que han estrenado, la influencer se ha quedado con un mono largo y de tirantes de estampado pasley en tonos naranjas y un minivestido muy colorido. Este último es, según ella misma ha afirmado, su favorito y por ello no ha tardado en posar con él.

Se trata de un vestido de estampado floral difuminado protagonizado por unos colores muy llamativos y muy favorecedores para el verano. Pero no solo es su estampado, si no tan bien el diseño. Es de media manga con el escote barco, va ceñido con una goma debajo del pecho y tiene un volante en la falda ideal. Cuesta 69,95 euros y ha tenido tanto éxito que ya está agotado en todas las tallas disponibles.

María Pombo es la mejor modelo de sus diseños y una vez compartida la imagen con la prenda, el vestido tardó pocas en horas en desaparecer. Habrá que esperar a que repongan para poder hacernos de nuevo con esta maravilla.