10 jul 2020

Las peores sospechas de María Pombo se confirmaban hace un par de semanas. La 'influencer', como su madre, lucha contra la esclerosis múltiple. Un diagnóstico que llegaba después de sufrir hormigueo en sus extremidades y de que los médicos se aferraran a la esperanza de la mielitis. Pero no. Finalmente, Pombo tiene esclerosis y ya ha empezado a poner remedio para frenarla.

Ella misma ha contado en su Instagram cómo están siendo esas primeras sesiones de tratamiento (ya indicó que era uno provisional, que no interfiriera con su embarazo). Porque siempre se ha mostrado transparente ante esa legión de seguidores que, además, le están sirviendo de punto de apoyo en medio de esta situación clínica.

"Muy contenta porque creía que me iba a doler muchísimo. Iba atacada, encima el aparato con el que me tenía que poner la inyección es gigante, pero luego la aguja era súper finita y ni me he enterado. Y eso que yo soy súper exagerada con los dolores. Estoy muy feliz", empezaba poniendo sobre la mesa las sensaciones después de someterse a la primera sesión.

"Lo único que puede haber es que me salga una pequeña reacción alérgica en la pierna, que sería una manchita roja y con puntitos. Eso y que, a lo mejor, a los dos días me puede dar un poquito de fiebre. Pero nada, paracetamol y para delante. Esto es en el peor de los casos. A lo mejor ni me sale la mancha ni me encuentro mal", continuaba desgranando los detalles una de las 'influencers' más importantes de panorama nacional.

Y terminaba: "He decidido que os voy a ir contando un poco el proceso de cómo me voy encontrando, de la medicación y todas esas cosas de la enfermedad en general, porque me da la sensación desde que lo conté que hay mucho desconocimiento y mucho miedo a la enfermedad porque escuchamos normalmente los casos muy muy graves".

Seguiremos teniendo noticias de ella y de cómo se enfrenta a esa enfermedad con la que su madre convive desde hace 20 años y para la que la medicina ha avanzado mucho en todo ese tiempo.