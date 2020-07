21 jul 2020

Vale que las rebajas de Stradivarius siguen teniendo chollos como estas blusas por menos de 8 euros, pero no podemos evitar echar un vistazo a lo que hay en la nueva colección. Y es que no solo hemos encontrado los vestidos más bonitos y que mejor sientan, si no también una falda que debes incluir en tu armario antes de que se termine el verano. Y no es la de este conjunto tan resultón, es una muy favorecedora que podrás llevar en un sinfín de ocasiones.





Se trata de una falda pantalón fluida estampada, de tiro alto con detalle de lazo en cintura y bajo acabado en volante. Un diseño muy mono que lo mejor está en su precio. ¡Cuesta solo 15,99 euros! Un chollo, ¿verdad? Mejor que muchas prendas de rebajas. Pero es que además, puedes comprarla en estampado de lunares blanca y negra para unirte a la tendencia de la temporada, en diferentes tipos de flores, en malva -el color de la temporada- y hasta de animal print.

Diez modelos diferentes para que escojas la que más va contigo y la que más te guste y aproveches para llevarla con así todos tus looks de verano. Y es que su comodidad y su diseño fluido hacen que sea ideal para llevar encima del bikini, o para lucirla en una noche de verano con un top bonito o una blusa. Añade unas sandalias de tacón o unas alpargatas de cuña y... ¡Listo! Nosotras ya la hemos incluido en nuestra cesta de la compra, ¿y tú?