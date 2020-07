16 jul 2020

Paula Echevarría no se conforma con looks básicos y prendas con colores serios. La actriz ha demostrado por activa y por pasiva que los estampados coloridos son sus favoritos y esta temporada no podía faltar en su armario los lunares. Por ello, ha aprovechado las rebajas para, además de hacerse con prendas con este mono de Bershka rejuvenecedor o estas polémicas sandalias de Mango, comprar un vestido de lunares. Y lo ha hecho en Stradivarius con un diseño ideal que vas a querer copiar seguro.





Lejos de unirse a los lunares con la clásica combinación blanco-negro, Paula Echevarría sorprendió apostando por el rosa. "La vie en rose", escribió junto a unas imágenes en las que lucía un minivestido rosa bebé con pequeños lunares negros de Stradivarius. Un modelo que costaba 25,99 euros y que ahora puedes comprar por 15,99 euros. Una buena rebaja para un diseño ideal de manga corta con falda acampanada y goma en la cintura para marcar la silueta.

Tiene un corte muy favorecedor gracias a la falda con volante y fruncido delantero, sin embargo, hay una mal noticia: está casi agotado. En la web de la firma solo está disponible en la talla S, así que si es la tuya... ¡Corre y no te quedes sin él! Paula hizo de él un look perfecto para el día a día combinándolo con unas sandalias tipo mule de Hermes y un bolso bandolera negro de Valentino.