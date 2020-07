23 jul 2020

Las compradoras de moda lo tenemos clarísimo: en muchísimas ocasiones, el precio de una prenda (la marca) no implica automáticamente nada sobre su estética. Lo vemos constantemente en los looks caros y baratos de muchísimas influencers. En no pocas ocasiones, estilismos con prendas del low cost inteligentemente combinadas pueden resultar infinitamente más atractivos que otros mucho más caros, con diseños de marcas del lujo. Te planteamos la cuestión con los dos vestidos blancos que llevan Amelia Bono y Tamara Falcó. La disyuntuva tiene truco, porque son dos vestidos que no tienen nada que ver. Sin embargo, a muchas nos gusta mucho más el look de Zara que lleva Amelia Bono que el de la cocinera televisiva. A ver qué te parecen.

El vestido blanco que lleva Tamara Falcó es un precioso diseño de Bash que, sin ser un escándalo de caro, se sale bastante de los precios que estamos acostumbradas a pagar en el low cost: 240 euros. La verdad es que le sienta fantástico y es muy de su estilo: híper femenino, sencillo y con un punto sofisticado en el cuerpo de tirantes con efecto superpuesto y detalle 'cut out'. Nos gusta muchísimo, pero igual no desembolsaríamos su precio por un vestido blanco de verano.





La versión de Zara del vestido de Amelina Bono: con un arnés. pinit

Sin embargo, el vestido blanco de Zara que ha elegido Amelia Bono nos parece perfecto. Empezando por el precio: 39,95 euros. Además, lo vemos perfectamente compatible con una escapada a la playa o un terraceo en la ciudad: pese a la sencillez de su patrón, va completamente bordado y perforado y lleva forro interior. El cuelllo halter le da un toque de estilo interesante y, además, Amelia Bono lo combina con un capazo (el Livia Cherry de Möhel) en el que cabe casi de todo. Atención, además, al estilismo que propone Zara: con un arnés a la cintura queda maravilloso. Más sexy no se puede.