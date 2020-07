26 jul 2020

El perfil de Instagram de Vicky Martin Berrocal es la prueba física de que la diseñadora vive una de sus mejores épocas. Tras hacer las maletas y poner rumbo a Lisboa, Vicky se ha tomado unos merecidísimos días de vacaciones en Punta Umbría (Huelva) donde la hemos visto lucir estilismos de diez, desde un bañador que estiliza, adelgaza y disimula las curvas a su versión más sexy en pijama.

Algo que parece haber heredado su hija Alba Díaz, que hace unos días nos mostró cómo llevar un kimono encima del bikini, y triunfar a niveles máximos.

Eso sí, con el mes de julio a punto de llegar a su fin, Vicky aún ha podido reafirmarse como la más sexy del verano, con esta espectacular imagen, en la que la vemos subida a un flamenco hinchable luciendo un bañador con escote interminable.

Con un escote interminable, Vicky luce este bañador negro mejor que nadie... pinit

"Parece ser que este verano si no tienes uno de estos no eres nadie" señala la diseñadora junto a esta imagen que ha causado furor entre sus más de 900.000 seguidores de Instagram. Y no es para menos, Vicky está feliz, y eso siempre se nota. Y qué mejor manera de mostrarlo al mundo que subida en un hinchable rosa con un bañador así de sexy y favorecedor que resalta su figura al máximo.