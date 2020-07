8 jul 2020

Si estás ya pensando en hacer la maleta de las vacaciones o tienes la playa o la piscina cerca, seguro que estás repasando furiosamente los perfiles de Instagram de nuestras influencers de cabecera. Ellas tienen los bañadores y bikinis que, sin duda, se convierten en un 'hit' de ventas verano tras verano. Esta temporada la tendencia está polarizada: puedes optar por los mínimos bikinis con el vertiginoso escote casi hasta la cintura de los 90, o por los diseños estilo retro que favorecen a todos los cuerpos y nos dan tanta tranquilidad a las curvys. Vas a ver ambas opciones por todas partes, pero por pura cuestión de comodidad nos quedamos con los segundos. Además, influencers tan potentes como Vicky Martín Berrocal o Erea Louro apuestan por ellos. Viva.

Vicky Martín-Berrocal acaba de recibir el bikini retro que se va a poner todo el verano. pinit

Vicky Martín Berrocal acaba de recibir el bikini retro que va a llevar durante todo el verano y no ha dudado en mostrarlo en redes, recien salido de la caja. Se trata de un diseño de All That She Loves muy interesante porque tiene la cintura alta que tan bien nos sienta, pero un escote en la pierna no demasiado bajo, con lo que conseguimos alargar ópticamente la pierna en lugar de achatarla. Se trata del bikini Gabrielle, lo tienes en negro y en blanco y cuesta 90 euros. El sujetador lleva aros, la braga alta está confeccionada con doble capa de tejido y está disponible hasta la XL.





Atención al bikini que lleva Erea Louro, porque además de la braga alta que tanto favorece, incluye una parte de arriba que van a agradecer muchísimo las 'fashionistas' con el pecho grande. Se trata de un diseño de Gisela Intimates que tiene un color azul espectacular y un original adorno cruzado en la braga y el sujetador. Este no lleva aros pero sí foam, está disponible en las copas B, C, D y E y cuenta con tirantes regulables. Lo mejor: está rebajado y pasa de 25,99 euros a 17,95 euros (el sujetador) y de 12,99 euros a 8,95 euros (la braga).

Otra opción espectacular, tanto por el color (un rosa precioso) como por la forma del bikini. La lleva Mery Turiel y es perfecta si no tienes demasiado pecho, porque el sujetador no lleva aros ni foam y es triangular y con el tirante muy fino. Es el bikini Olivia y está rebajado en Leonora Swin: pasa de 44,95 euros a 34,95 euros. Nos encanta el contraste entre la braga alta y el sujetador mínimo. Tiene muchísimo glamour y, además, está fabricado en España. La mala noticia: solo lo tienen disponible hasta la talla L. Si tienes talla curvy, en H&M los tienes hasta la 50. ¡A por ellos!