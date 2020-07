31 jul 2020

Nos apasiona el estilo veraniego de Vicky Martín Berrocal, sobre todo los looks a mitad de camino entre la playa y la terraza. La verdad es que le sienta de maravilla la temporada estival, cuando prescinde un poco de sus trajes de chaqueta y nos sorprende con vestidos, camisolas y pareos: se ponga como se ponga tiene un tipazo espectacular. Su Instagram se ha convertido además en una de las citas ineludibles para las curvys, pues la diseñadora sevillana tiene un radar infalible para localizarlos looks de Zara que mejor sientan a las mujeres talla grande. El vestido que nos ocupa no es una excepción: estiliza y favorece. De hecho, es desde ya uno de los superventas del verano de la megatienda gallega.

La clave del éxito de este vestido de Zara nos suena: posee esa silueta amplia con las mangas globo que encajan en prácticamente todos los cuerpos. Además, es perfecto para acompañarte a la playa o al chiringuito, aunque con los accesorios adecuados hasta lo puedes sacar a cenar por la noche. Vicky Martín Berrocal lo lleva con un sencillo pero efectivo sombrero y va fantástica. Problema: las tallas grandes se han agotado (aunque probablemente repondrán). El diseño de color tostado con cierre frontal con botones ha sido un éxito de ventas: solo cuesta 39,95 euros.





Lo mismo no sucede con otros diseño espectacular de Zara que sigue el mismo patrón: silueta amplia, cierre frontal con botones y mangas globo pero no hasta el codo, sino largas y terminadas en puño. Se ha agotado precisamente la talla XXL, aunque ya advierten en la tienda online que recibirán más (te recomendamos apuntarte en la lista de espera). Este vestido tiene un estilo algo más sofisticado gracias a un precioso tejido de plumeti semitransparente de color blanco. El precio es un poco más alto, pero la verdad es que merece la pena porque es una maravilla: 49,95 euros.

Sí tienes aún la talla XXL en una versión del vestido de Vicky Martín Berrocal que nos gusta incluso más: se trata del mismo diseño, pero enun tejido con un maravilloso estampado de flores. Cuesta lo mismo que el de la influencer sevillana, 39,95 euros, y si ya estás morena va a resaltar muchísimo tu bronceado. No puede ser más cómodo ni tener más estilo. A por él ya.