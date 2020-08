6 ago 2020

Aunque por fin estés en la playa o la piscina y solo puedas pensar en bañadores, bikinis y caftanes, lo cierto es que las nuevas tendencias de otoño empieza a asomarse en nuestras tiendas favoritas del low cost. La verdad: este año apetece más que nunca alargar el verano lo máximo posible, probablemente por todos esos días que nos pasamos encerrados en casa. Apetece menos que cero pensar en el otoño, pero no llevaríamos la contraria a tus deseos si no fuera por una buena razón. Y este accesorio es una buenísima razón. No solo se va a convertir en una de las señas de identidad de la próxima temporada, sino que te va a permitir poner al día y reutilizar una buena cantidad de prendas. Es un cuello de encaje de quita y pon y lo vende ya Stradivarius.

Si tienes dudas sobre el poder de este accesorio maravilloso, te mostramos lo que puede hacer con un sencillo vestido de silueta amplia y estampado de flores, muy similar a cualquiera de los que puedes tener ya en tu armario. Solo con colocarle este cuello de quita y pon cambia totalmente su espíritu y se convierte en una prenda de última tendencia. De hecho, te puedes poner el vestido con y sin el cuello, según el estilo que quieras defender. Aunque mucho nos tememos que una vez que pruebas este accesorio, ya no puedes prescindir de él.

Las posibilidades de aplicación de este cuello de quita y pon de Stradivarius son infinitas. Además de en los vestidos, puede poner al día cualquier chaqueta, jersey o camiseta. Cuanto más contraste entre el cuello y la prenda, mejor que mejor. De hecho, Stradivarius nos muestra una combinación con una camiseta negra con la manga ligeramente voluminosa espectacular.

No te cierres, sin embargo, a mezclas más aventureras. Aunque te parezca una locura, este tipo de cuello de encaje, tan romántico, puede darle un toque audaz a esa camiseta con hombreras y con manga sisa que llevas sin parar. Incluso en un mix blanco sobre blanco. Corre a por este cuello de encaje multiusos porque se va a convertir en un superventas de Stradivarius y no sabemos cuánto tiempo va a resistir en tienda. El precio es un chollo: 5,99 euros.