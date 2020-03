4 mar 2020

Si te acuerdas del juego de las siete diferencias (igual eres demasiado joven, pero triunfaba entre los niños en los 80), puedes intentar practicarlo con esta foto. Lo que hay que buscar en este caso no son las diferencias, son las tendencias. En concreto tres, las que lleva la influencer Marta Oria en el último look que ha subido a Instagram. Tranquila, no te agobies, que si no las has descubierto a simple vista, te las desvelamos nosotras aquí y ahora: la camisa con cuello bobo, la chaqueta cárdigan y el coletero. Así de fácil.

Marta ha combianado las tres cosas de una manera sencilla y en tonos básicos. Por eso nos parece un look fácil de copiar y perfecto para esos días de principios de primavera en los que no sabes qué ponerte.

Lo que más llama la atención del look (además del bolso de Loewe, pero esa ya es otra historia) es la chaqueta tipo cárdigan. Es un modelo en camel, de la firma & Other Stories, que tiene unos botones muy especiales, son dinosaurios. Está disponble también en negro -la había en gris pero ya está agotada- y cuesta 79 euros.

Esta es la chaqueta de & Other Stories con botones de dinosaurios que le hemos visto a Marta Oria. pinit

Debajo de la chaqueta, otra prenda de absoluta tendencia que ya le hemos visto a varias influencers (Collage Vintage es una de ellas): la blusa con cuello bobo. En todas las tiendas low cost tienes una, pero la mejor que hemos encontrado, idéntica a la de Marta, es este modelo de Zara de las rebajas. Sí, hasta el 6 de marzo puedes comprar prendas con descuento en el buque insignia de Inditex. Otra cosa es que encuentres talla. Pero vamos al grano, esta cuesta 7,99 euros y es perfecta para montar el estilismo que estamos buscando.

Puedes encontrar esta blusa en las últimas rebajas de Zara por 7,99 euros. pinit

Y por último, el coletero. Ese accesorio tan de los 90 que en el 2020 está viviendo una segunda oportunidad. Ella lo lleva en blanco y nego con un estampado sencillo pero nosotras vamos a poner ahí el toque de color con un tono que rompa la monotonía. En Stradivarius tienes este pack de seis piezas por 5,99 euros, todos en tonos verdes y azules.

Puedes optar por darle la nota de color a tu look con un coletero. Estos son de Stradivarius y el pack de seis cuesta 5,99 euros. pinit

Una vez, hay looks que demuestran que con muy poco, puedes triunfar mucho.