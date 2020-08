7 ago 2020

No tenemos ninguna duda: esta falda está entre las cinco más vendidas, perseguidas, deseadas y añoradas del armario de las 'fashionistas'. De hecho, cada vez que llega a tienda (en este caso, a Stradivarius), sea la temporada que sea, en rebajas o en nueva colección, se agota. Está claro que las compradoras están muy pendientes de añadir este diseño a su colección de básicos, pues ha quedado demostrado que se lleve más o menos el estampado animal, esta falda midi no pierde ni un ápice de pertinencia. Tanto si el 'print' de leopardo es tendencia como si ha desaparecido de las colecciones, vas a poder llevarla y triunfar. No pasa de moda. Repetimos: no pasa de moda.

Un estilismo genial con americana, top bandeau y la falda midi de leopardo.

En otras temporadas habrás visto faldas midi con estampado de leopardo en múltiples versiones: de satén, estilo pareo, con un perfecto plisado, con una silueta línea A, confeccionadas con un tejido invernal o más ligero... La falda con el 'animal print' de leopardo que nos propone Stradivarius tiene una particularidad que sí que resulta una originalidad, tanto que quizá hasta te interese comprártela aunque ya tengas una en el armario: está confeccionada en un maravilloso tejido de tul. Es ligerísima y súper sugerente.

La falda esta confeccionada en tul y lleva forro.

Más cosas que nos interesan muchísimo de esta falda midi, con el clásico estampado de leopardo: tiene goma en la cintura, con lo que es comodísima de llevar. Además, lleva un forro interior, con lo que no te tienes que preocupar por las transparencias del tul. No te lo pienses mucho porque la falda va a volar sí o sí. Lo sabemos porque tiene un precio más bajo de los que suelen fijar en otras tiendas del low cost que suelen lanzar faldas midi de leopardo (Zara, por ejemplo). Stradivarius la tiene en su colección de nueva temporada por 19,99 euros. ¿Te gusta? A por ella.