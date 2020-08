4 ago 2020

Si existe un armario playero que nos está poniendo de acuerdo a casi todas este verano, es el de Vicky Martín Berrocal. La diseñadora sevillana está luciendo un mix genial de vestidos de Zara, camiseros básicos y creaciones de su propio taller, tan favorecedores y bonitos que los queremos absolutamente todos. Por suerte, la aventura de clonar los looks de Martín Berrocal no es complicada, pues suele tirar mucho de low cost y de diseños lo suficientemente básicos como para encontrar réplicas al alcance de todas. Con el caftán que nos ha atrapado este verano lo tenemos más difícil: es pieza única hecha para sí misma.

Los comentarios de sus seguidoras de no dejan lugar a dudas: puede que este sea el look más espectacular y bonito de todos los que ha lucido Vicky Martín Berrocal en sus vacaciones. El tejido semitransparente y vaporoso es de una delicadeza maravillosa, un hallazgo total que bien podría haber terminado en un sofisticado vestido en vez de en un caftán playero. Ha sido tal su éxito, que no descartamos que el verano que viene la diseñadora no lance su propia colección de caftanes. Tendría un éxito total.





VER 12 FOTOS Las rebajas de H&M tienen todo lo que necesitas para que vayas perfecta a la playa este verano

La versión kimono del caftán de Vicky Martín Berrocal, de Boohoo. pinit

Si te urge un look como el de Vicky Martín Berrocal para tus inminentes vacaciones, tienes una opción de lo más accesible en Boohoo. Eso sí: en la tienda de tallas grandes. A partir de la 44 puedes lucir la versión kimono del caftán de la diseñadora sevillana, con un tejido también semitransparente y con un 'print' de leopardo casi tal bonito como aquel. Lo que más te va a convencer es el precio: costaba solo 27 euros, pero con las rebajas te lo llevas por 16,20 euros. Un auténtico chollo.