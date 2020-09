14 sep 2020

Este fin de semana, Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart abandonaba en hospital con su pequeña en brazos. Una niña que nació el pasado día 8 de septiembre y que se llama Rosario. Lógicamente, cuando salieron, todas las miradas y focos se centraron en la pequeña aristócrata que será la futura duquesa de Alba. Pero tras verle la carita, automáticamente, todas las adictas al shopping nos fijamos en una cosa: el vestido de la recién estrenada mamá. Un diseño sencillo, en color hueso, con una de las máximas tendencias de la temporada: las mangas puffy. ¿De dónde sería?

Sofía palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart salían del hospital este fin de semana con su pirmera hija, Rosario. pinit

Video: Primeras declaraciones del Duque de Huéscar tras el nacimiento de su hija

Teníamos varias opciones porque, aunque Sofía suele vestir de forma habirual de firmas low cost como Zara, no parecía un vestido de Inditex a simple vista. Y, efectivamente, no lo era. Se trata de un modelo de Mango, de la nueva colección de otoño que, en contra de todos los pronósticos, aún no se ha agotado y puedes comprar tengas la talla que tengas. Y por 39,99 euros.

Vestido de la nueva colección de Mango, con manga puffy. Este es el modelo que ha lucido Sofía Palazuelo a la salida del hospital tras dar a luz con su hija, Rosario. pinit

Es un diseño amplio, apto para todas las siluetas, incluso para las mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz como ha demostrado Sofía. Están todas las tallas disponibles, desde la XS hasta la L. Y aunque parezca un diseño más bien veraniego, lo puedes adaptar al otoño con una garbardina o chaleco encima cuando empiece a refrescar.

Nos ha sorprendido que aún haya tallas y, aunque Sofía Palazuelo no sea una influencer como tal, sí que es un referente de estilo y elegancia y estamos seguras de que no tardará en romper stock. Si te gusta el vestido, ¡no lo dejes escapar!