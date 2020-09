14 sep 2020

Los niños han vuelto al cole y nosotras también nos vamos incorporando, poco a poco, a la oficina. Después de meses con looks relajados, cómodos y muy de sport por culpa (o gracias) al teletrabajo hay que cambiar el chip y volver a pensar en looks elegantes y de tendencia para que el regreso al trabajo presencial no se nos haga tan duro. Ya hemos fichado algunos de estos looks y la firma low cost donde hemos encontrado más posibilidades es Massimo Dutti. ¡Si hasta la reina Letizia ha confiado en la firma de Inditex para empezar el curso! Y es que tiene básicos muy interesantes, pero también novedades a la última que pondrán el toque de nivel a tu vestidor de oficina.

Este vestido estampado de Massimo Dutti ha sido nuestro último fichaje. Con print de cadenas, hombreras, cinturón y de corte midi, tiene todas las papeletas para convertirse en nuestro vestido favorito del otoño.

Vestido con estampado de cadenas, de Massimo Dutti. pinit

Una prenda que reúne muchos detalles de tendencia. El primero, un estampado de pañuelo que lleva ya varias temporadas en el top de los prints y que es uno de los más elegantes que hay, hubo y habrá. El segundo, las hombreras. No solo las hemos visto en camisetas este verano, también en vestidos pero siempre en prendas más de sport. Y el tercer detalle de moda es el patrón del vestido, con los pliegues laterales, el cuello subido y el vuelo de largo midi, perfecto para llevar con botas este otoño. Además, ahora lo puedes llevar sin nada pero cuando llegue el frío queda igual de bonito con un abrigo largo, como los de edición limitada de Zara.

El vestido tiene varios detalles de tendencia, no solo el estampado, también las hombreras y los pliegues laterales del cuerpo. pinit

Cuesta 129 euros y hay un amplio abanico de tallas, desde la 34 hasta la 42. Y lo mejor del vestido es que es perfecto para todas las edades, da igual que tengas 50 o 20, sienta bien tengas los años que tengas.