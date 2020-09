15 sep 2020

Compartir en google plus

Puede que los conjuntos de top y shorts de punto sea la propuesta más arriesgada y difícil que hemos visto en 2020 en las tiendas del low cost, sobre todo en Zara. Está claro que estos shorts, mínimos por definción, no están pensandos para todas las mujeres ni encajan en el estilo de la mayoría. De hecho, la dificultad a la hora de llevarlos está tanto en lo que revelan como en lo difícil que resulta dar al cálido y casero punto un estilo urbano. Si los llevas en casa, seguro que no te complicas nada la vida y disfrutas de su comodidad y tacto dulce.

Video: Los looks más originales con chaquetas de punto

Si quisieras llevarlos en la calle pero no sabes exactamente cómo, Amelia Bono puede darte un par de buenas ideas. No nos extraña que los shorts le queden tan bien: son perfectos para las 'runners' expertas.

Aunque este es un look de interior, la verdad es que es tan bueno que nos convence igualmente para llevar en la calle. Amelia Bono lleva los shorts color arena que han sido un hit de ventas en Zara y que ahora puedes comprar en un precioso color tostado (19,95 euros) o en colores más invernales como el marrón o el gris. Y acierta de pleno al combinarlos con una de las camisetas que más ha triunfado este verano: blanca, sin mangas y con hombreras. El conjunto es perfecto tanto para estar con casa como para salir. El toque de la cadena dorada, perfecto.

Amelia Bono con su looks con shorts de punto, hit de ventas en Zara. pinit

Atención a la pequeña pero trascendente modificación que Amelia Bono hizo en su look con shorts de punto para salir a la calle. La verdad es que con la camiseta con hombreras iban genial, pero la influencer quiso vestirlos un poco más y la cambió por una sofisticada camisa blanca, con las mangas transparentes con aplicaciones de encaje. ¡Qué atrevida! La verdad es que nos gusta la mezcla de texturas: el punto con el encaje no lo habíamos visto hasta ahora. Y sofisticar un look con zapatillas siempre suele terminar bien. ¿Te inspira o te sigue sonando raro?