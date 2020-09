21 sep 2020

Nagore ha vuelto a al televisión como colaboradora e la nueva temporada de 'Mujeres y hombres y viceversa', una buena noticia para todos no solo porque nos encanta como hace su trabajo, si no también por los looks con los que aparece en la pantalla. Siempre opta por prendas low cost a las que todas tenemos acceso y eso nos gusta y mucho. En el estreno del programa triunfaba en redes con este vestido de H&M y ahora la hemos cazado con una camisa de los Special Prices de Zara estampada que tú también vas a querer copiar.

La colaboradora ya se ha olvidado de las vacaciones y está inmersa en su rutina de grabaciones como asesora del amor en el programa que ahora conduce Jesús Vázquez. Y de entre sus últimos looks, hemos fichado una prenda de lo más versátil que además es muy barata. Se trata de una camisa de cuello solapa y manga corta con estampado 'animal print' en blanco y negro. Una prenda apta para dar algo de vida a tus looks más sobrios sin llamar demasiado la atención.

Y lo mejor es su precio, está rebajada a 15,99 euros y todavía está disponible en las tallas XS, S, M y L. Es ideal para llevarla con pantalones negros o vaqueros y dar un toque sofisticado a tus looks sin morir en el intento. De hecho, Nagore optó por combinarla con una minifalda efecto piel también de Zara que cuesta 25,95 euros. La colaboradora arriesgó añadiendo también unos stilettos amarillos a contraste. ¡Nos encanta!