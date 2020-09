25 sep 2020

Compartir en google plus

Las prendas de punto (desde los ‘twin sets’ a las chaquetas románticas o los conjuntos con shorts también para los días de frío) marcan la tendencia esta temporada otoño-invierno, de eso no hay duda. Lo habíamos visto en la pasarela, lo aterrizó el ‘low cost’ y, después de reinventar los looks de andar por casa durante el confinamiento que trajo la pandemia del coronavirus, pusimos en valor la comodidad y el confort de estas piezas y las hemos convertido en las estrellas del ‘street style’. Las influencers han caído rendidas a su calidez, y Alba Díaz, como buena prescriptora de estilo, no iba a ser menos.





VER 30 FOTOS Los mejores looks de Alba Díaz en Instagram

En esta ocasión, la hija de Vicky Martín Berrocal ha apostado por unos pantalones ‘wide leg’ de punto en color cámel, con cintura alta y marcada, que no sólo parecen comodísimos, sino que, también, son súper favorecedores. ¿La mejor noticia? Que, además, son muy baratos: cuestan 16 euros en Primark, la nueva firma 'low cost' fetiche de Alba Díaz.





VER 11 FOTOS Las 6 compras baratas en Zara de Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal que sientan igual de bien tengas la edad y la talla que tengas

Y es que, si hace unas semanas nos hubieran preguntado cuál es la marca de cabecera de la 'influencer', sin duda hubiéramos dicho que Zara, con un sinfín de looks que así lo confirman. Sin embargo, llevamos días observando un nuevo romance 'low cost' de Alba Díaz, esta vez con Primark y sus prendas de punto. Primero, la vimos con esta chaqueta que arrasó en Instagram y, ahora, con unos pantalones de la firma irlandesa que tienen todas las papeletas de convertirse en un éxito de ventas, sobre todo, porque sientan fenomenal con zapatillas, como los luce ella, y serán tus mejores aliados para los looks 'comfy' del otoño. Eso sí, Alba los lleva combinados con un 'crop top' blanco de Zara, que una no se olvida de sus grandes amores tan fácilmente...