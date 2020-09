22 sep 2020

Hay prendas que, según las vemos, sabemos que van a ser un éxito rotundo. Y más si, además de ‘low cost’, una influencer aparece con ellas en las redes sociales. Eso es lo que nos ha ocurrido con esta chaqueta de punto de Primark de la que te hablamos aquí, como parte de un conjunto súper tendencia con shorts, y que ahora ha llevado Alba Díaz, arrasando con su look en Instagram (creemos que para hacer frente a las agujetas debido a su entrenamiento para ponerse en forma después de los excesos del verano).

Ha sido a través de sus Stories donde hemos visto a Alba Díaz con un relajado look de entretiempo formado por una chaqueta de punto en color crudo con tejido trenzado y unos shorts vaqueros, una combinación sencilla que, sin embargo, ha causado furor entre sus casi 230.000 seguidores, que no han dudado en bombardear a mensajes privados a la hija de Vicky Martín Berrocal para saber dónde podían conseguir su cárdigan.





Esta vez la respuesta no era Zara, la firma ‘low cost’ favorita de Alba Díaz, sino Primark (el más barato todavía), y la chaqueta en cuestión ya la teníamos fichada. ¿Qué tiene de especial, además de ser baratísima? Pues que por 16 euros tienes una prenda que te queda bien con prácticamente todos tus looks de otoño: con unos shorts también de punto para un estilismo 100% tendencia; con tus vaqueros favoritos (estos son los nuestros); superpuesta a un maxi vestido de inspiración boho; acompañada de una falda midi que te siente de maravilla como estas o, incluso, debajo de un traje sastre para tus looks de oficina más formales.