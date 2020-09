25 sep 2020

Si el vestido de invitada de Alta Costura que puedes comprar en Amazon no te pareció del todo asequible y necesitas un look para tu próximo evento que salga barato, tiene que fichar las propuestas que ha hecho Sandra Majada en Instagram. La influencer es experta en encontrar prendas low cost que puedes llevar en un evento desde una fiesta, pasando por una boda o comunión. Y parece que la nueva colección de Zara está plagada de chollos que te harán arrasar con tu look de invitada.

El primer look que la instagramer enseñó es uno protagonizado por una falda midi de tubo en color negro con flecos en el bajo. Los flecos vienen pisando fuerte esta temporada e incluirlos en un estilismo de invitada es una de las opciones más acertadas. Se trata de un modelo que cuesta 39,95 euros y que ella combinó con una blusa muy original apostando por el binomino blanco y negro. Un diseño en color crudo estampado con escote en V pronunciado, nudo y manga acabada en puño que cuesta 29,95 euros. Lookazo, ¿Verdad? Añadió unos stilettos destalonados negros y un 'clutch' a juego y... ¡Listo!

El otro look de Zara que Sandra Majada propuso a sus seguidores es para las que prefieren llevar un pantalón o para las más frioleras, siendo un outfit ideal para los eventos de otoño/invierno. En este caso, la influencer combina un pantalón de pernera ancha y tejido satinado en color rosa maquillaje (29,95 euros) con una de las prendas más especiales de la nueva colección. Una camisa blanca de manga larga que tiene los puños de las mangas adornadas con unas plumas en color beige. Cuesta 69,95 euros y es de la edición limitada del gigante de Inditex. Sandra añadió unos stilettos nude y un cinturón de cordon de también de Zara

Cuatro prendas a las que puedes darle una segunda vida en looks más del día a día como una cena de noche o incluso para ir a la oficina. La blusa y la camisa puedes usarla con unos pantalones vaqueros y a las partes de abajo, si le añades prendas más básicas arribas, pueden ser perfectamente reutilizables. ¡Ideaza!