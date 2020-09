10 sep 2020

Nada más conocer el fichaje sorpresa de Tamara Falcó por 'El Hormiguero', lo primero que pensamos fue en los duelos de estilo que podría protagonizar cada semana en 'prime time' con otra de nuestras influencers favoritas, Nuria Roca. Y el primero ya ha llegado. Aunque de momento no hayan compartido espacio en la pequeña pantalla, las dos colaboradoras del programa de Pablo Motos han arrancado la temporada apostando por el traje como protagonista de sus looks, aunque sus elecciones no han podido ser más dispares.

Si un par de días antes Tamara Falcó apostaba por un sofisticado dos piezas negro, esta vez era Nuria Roca la que arriesgaba con un llamativo traje chaqueta fucsia al que añadía un atrevido cinturón amarillo neón. Un juego cromático muy atrevido que, sin embargo, la presentadora defendía con estilazo.

Por un lado, nos encanta cómo Nuria Roca se atreve con colores tan potentes, un detalle que no ha pasado desapercibido para sus seguidores, que han aplaudido en Instagram su elección remarcando lo bien que le sentaba a la presentadora su traje porque, además, potenciaba su bronceado.

Además, el detalle de superponer el cinturón sobre la americana es un truco al que Nuria Roca ha recurrido en otras ocasiones (aquí lo hizo con una llamativa chaqueta 'animal print') y que sienta de maravilla, porque potencia las curvas marcando la cintura y haciendo que las piernas parezcan más largas y estilizadas.