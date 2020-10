1 oct 2020

Sandra Gago es una de las celebs de nuestro país que forma parte del baby boom de este año -la última en unirse ha sido Chiara Ferragni)-. La modelo será mamá primeriza junto a Feliciano López dentro de unos eses y la hemos visto lucir en Instagram unos looks premamá ideales. Las prendas sencillas, básicas y en tonos neutros son sus favoritas y Sandra ha demostrado que sabe como sacarles el mejor partido combinándolas a la perfección y con mucho estilo. ¿El último? Un vestido de Oysho muy ponible que vas a querer copiarle aunque no estés embarazada.

Sandra Gago ha viajado a París y lo ha hecho con unas temperaturas de esas imposibles en las que no sabes si hace frío o calor y el qué ponerse se convierte en una odisea. En la capital parisina hacía frío, pero no lo suficiente como para llevar por un abrigo y prendas dignas de invierno, por lo que apostó por uno de esos looks de entretiempo perfectos. Y no solo es perfecto por lo ideal que queda, si no porque además cómodo y muy práctico y está formado por prendas que puedes usar un sinfín de veces. ¡Toma nota!





VER 8 FOTOS Las gabardinas más bonitas y baratas para completar tus looks de entretiempo

La modelo llevó un vestido midi y de corte fluido en color negro de Oysho. Se trata de un diseño con cuello redondo y manga corta que tiene unas pequeñas aberturas laterales en el bajo que le dan algo de movilidad. Cuesta 22,99 euros y es perfecto para embarazadas por su tejido elástico que se adapta a la perfección a la tripita. Lo combinó con una gabardina de B Corner en color gris oscuro y unas sneakers blancas para patearse la ciudad sin acabar con dolor de pies.

Un outfit sencillo y muy fácil de copiar, con prendas en las que merece la pena invertir ya que son muy versátiles. El vestido, dependiendo de como lo combines, podrás usarlo para el día a día como ha hecho Sandra, pero también puedes darle un punto más sofisticado llevándolo con unas botas cowboy y una biker o en verano con sandalias. ¡Se lo vamos a copiar!