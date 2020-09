28 sep 2020

Tenemos que reconocer que las 'hermanas pequeñas' de Zara le están poniendo las cosas cada vez más difíciles al buque insignia de Inditex con sus propuestas para el otoño-invierno. Si este fin de semana encontrábamos en Pull&Bear los vaqueros más favorecedores en un color rompedor, esta vez los ojos nos hacen chiribitas con lo último de Stradivarius. Su nueva colección es puro eclecticismo y mezcla looks 'preppy' con toques 'grounge', cierto regusto noventero con estampado 'tie dye', el efecto piel y el rojo como tejido y color protagonistas y clásicos reinventados que nos han robado el corazón 'sartorial'.





¿Nuestro mayor flechazo entre tanta novedad? Un abrigo vestido con estampado pata de gallo en blanco y negro que se convertirá en el protagonista de tus mejores looks esta temporada y que, además, será la envidia de todas tus amigas y que, ¡tenemos malas noticias!, ya se está empezando a agotar en las tallas grandes (aunque tanto en la L como en la XL anuncian reposición, menos mal).

Perfecto para ir a la oficina combinado con unos mocasines en un look muy sobrio, o con tus salones favoritos para darle un toque más sofisticado, también nos imaginamos este vestido tipo blazer con unas botas 'over the knee' muy sexys o unas de plena tendencia con suela 'track', con botines blancos como nos proponen desde Stradivarius. Para las que prefieran arriesgar y seguir nuestro truco de estilista, se puede llevar con sandalias minimalistas y ser la reina del 'street style', e incluso lo luciríamos con zapatillas blancas en un juego 'casual chic' muy apetecible.

Y sí, su precio es igual de apetecible que su diseño y las mil combinaciones que oferce: 35.99 euros. Normal que sea la envidia de tus amigas, ¿no?