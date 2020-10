2 oct 2020

Aún es pronto para señalar las huellas que el coronavirus y la pandemia va a dejar en nuestro uso de la moda, pero una tendencia que ya veíamos antes del coronavirus se hace más y más fuerte: la relajación general de la etiqueta con la irrupción de los diseños deportivos en el armario de entretiempo. El deambular por la ciudad para compras, cafés, cines, paseos e incluso cenas informales no requiere ya necesariamente vestirse formalmente. Los vaqueros han dejado paso a los joggers e incluso a los leggings, protagonistas del look que nos ocupa. Las hermanas María y Marta Lozano demuestran que un conjunto deportivo de mallas y top puede funcionar perfectamente si lo combinamos con la prenda de otoño por antonomasia: la gabardina. Están fantásticas.

No solo compramos absolutamente esta propuesta súper atrevida (seguro que hay quien jamás se atreverá a sacar los leggings del gimnasio, seguramente con buen criterio), sino que hemos descubierto que sienta maravillosamente también en tallas grandes. La influencer estadounidensen Raeann Langas lleva exactamente el mismo look y comprobamos lo mucho que conviene a las siluetas generosas marcar las curvas. Mucho mejor que echarles capas de ropa encima. Además, un trench ligero permite ocultar a la vista las zonas que preferimos que no se vean. Hemos seleccionado cuatro gabardinas y trenchs en H&M que encajan a la perfección con este tipo de look.

Gabardina de color beis oscuro, con el cuello elevado y en tejido ligero de H&M. pinit

Nuestra gabardina favorita está disponible hasta la XXL y tiene un color ideal para combinar con mallas en toda la gama de marrón, beis y rosa. Se trata de un diseño ligero con cuello elevado, botones delante y canesú en la espalda. Lleva cinturón extraíble, bolsillos en las costuras laterales, tira ajustable de quita y pon en los puños y abertura detrás. Va sin forrar (59,99 euros).

Otro diseño favorito de H&M, confeccionado en ante sintético de color beis claro. pinit

Otro fantástico diseño de color beis claro que sigue el patrón de la gabardina clásica. Está confeccionada en un ante sintético y elástico suave e incluye cinturón de anudar extraíble. Lleva cuello elevado corto, solapas suaves, trabillas fijas en los hombros y bolsillos al bies, además de canesú suelto delante y detrás. Va sin cierre ni forro (49,99 euros). Esta gabardina solo está disponible hasta la XL.

Una gabardina ligerísima de color rojo teja y disponible hasta la talla 4XL, de H&M. pinit

Fantástica gabardina en un tejido ligerísimo, perfecto para llevar sobre mallas deportivas, y en un color rojo teja que puede dar muchísimo juego en combinaciones con tonalidades oscuras. Lleva solapas de muesca y mangas tres cuartos con trabilla y botón decorativo en los puños. No es muy larga: llega hasta la rodilla. E incluye bolsillos delanteros, cinturón de anudar extraíble y aberturas laterales. Va sin forrar y la tienes disponible hasta la talla 4XL por 34,99 euros.