30 sep 2020

Por mil motivos, no solo la sostenibilidad de los armarios y no solo el ahorro en esta situación incierta, esta temporada toca pensar muy bien cómo van a ser nuestras inversiones en moda. Por suerte, las colecciones de otoño insisten más en básicos confortables que en tentadoras novedades que nos saquen del propósito de moderarnos con la tarjeta (menos mal). Aún asi, tenemos que confesar que la nueva colección de Violeta, las tallasgrandes de Mango, propone tres prendas que ya están en nuestra 'wish list' y, en breve, aterrizarán en nuestro ropero. Tenemos razones para comprarlas: son clásicos, son eternos y son versátiles. No se le puede poner ninguna pega a una americana estampada con raya diplomática que jamás pasará de moda, un vestido efecto piel y un trench. Los necesitamos.

Un estilismo favorecedro en cualquier talla y edad: americana y vaqueros. pinit

La americana estaba en nuestra lista de deseos desde hace varios meses. De hecho, desde que comenzaron a aparecer en los perfiles de Instagram de las influencers las prendas de raya diplomática que ha ido lanzando la alta moda. Poco a poco, la tendencia llegó al low cost, pero hasta ahora no habíamos localizado en talla grande una chaqueta de raya diplomática que nos convenciera. Hasta ahora.

Detalle del precioso estampado a raya diplomática de la americana de Violeta. pinit

Violeta incluye por fin una americana azul marino y con la deseada raya diplomática por 69,99 euros, un precio que vamos a amortizar no solo esta temporada, sino incesantemente en los próximos años. Los estilistas de la marca la incluyen en un look sensato, perfecto para la oficina: con camisa blanca y vaqueros. Nos gusta también cómo la lleva la cantante sueca Molly Hammar: con una top 'bandeau', incidiendo en el contraste ajustado-oversize. Un diez

Vestido camisero efecto piel de Violeta, es un azul marino espectacular. pinit

Este vestido camisero efecto piel nos ha hecho gritar de la emoción: no solo es azul marino (estamos cansadas del negro) sino que por fin un diseño en este material que le hace justicia a los cuerpos talla grande. Lo sabrás por experiencia: si has comprado camisas XL efecto piel habrás advertido lo difícil que es asumir el volumen que añaden a la silueta. Este vestido, sin embargo, se ajusta a las curvas con más suavidad y tiene el largo perfecto (59,99 euros). Las botas de piel mostaza son la guinda del look, con un ancho especial para pantorrillas generosas (149,99 euros).

Trench camel de Violeta, con un original adorno de cremalleras en frontal y laterailes. pinit

Por último, una prenda de abrigo perfecta para la lluvia y que te vas a poner sin cesar: un trench con un diseño lleno de detalles para que no te aburras de él. El juego de botones a presión y cremalleras le confiere un aire entre infantil y contemporáneo que nos encanta. Y queda francamente bien con cualquier prenda azul que tengas en el armario, con o, si te apetece enseñar pierna, sin vaqueros. Lo mires por donde lo mires, probablemente la mejor inversión en la sección gabardinas del año (79,99 euros).