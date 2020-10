2 oct 2020

Si Rosalía no fuera Rosalía, nadie pensaría que detrás de su último estilismo se esconde una de las firmas internacionales que más está dando de qué hablar entre los 'insiders' de la moda. Si Rosalía no fuera Rosalía, todos creeríamos al ver sus fotos que había comprado el 'outfit' completo en un puesto del mercadillo de San Esteban de Sasroviras, su pueblo. Si Rosalía no fuera Rosalía, afirmaríamos con vehemencia que estábamos ante una de las peores imitaciones del icónico 'monogram' de Louis Vuitton que habíamos visto jamás. De hecho, si Rosalía no fuera Rosalía, pensaríamos que su último look es una completa horterada.





Pero es Rosalía, una de las estrellas que más fuerte brillan en el 'show bussines' dentro y fuera de nuestras fronteras, y por eso, le perdonamos incluso looks como el último que ha lucido en el evento de presentación de SavagexFenty, el show de la firma de ropa de Rihanna, donde el minimalismo y lo que la mayoría entendemos por elegancia no han hecho acto de presencia en la alfombra roja.

La cantante española era una de las invitadas VIP al show, y allí ha llegado con un look nada discreto repleto de logos de la cabeza a los pies. Un conjunto ajustadísimo con suéter de cuello cisne y leggings que ha combinado con un pañuelo en la cabeza tipo pirata, una riñonera con varios bolsos unidos y unos botines blancos de plataforma. Todo, imitando el clásico logo de Vuitton en su versión multicolor sobre fondo blanco, pero sin ser una mala copia de mercadillo: tiene la firma de Sevali, una marca de costura reciclada que ha creado este diseño en exclusiva para Rosalía.

No es la primera vez que Rosalía recurre a las, no diremos imitaciones sino inspiraciones, y no precismante porque no se pueda permitir lucir el original. En verano de 2019, la cantante dio mucho de qué hablar con un chándal (muy paris Hilton de Juicy Couture en los 2000) que también parecía una mala copia de Louis Vuitton, pero que en realidad era una creación del artista urbano Etrai Drori hecha a partir de una toalla de playa (auténtica, porque según afirma en su cuenta de Instagram no usa falsificaciones) de la firma de lujo francesa.

La irreverencia de Rosalía al lucir estas prendas se une así a la de otros artistas como Bad Bunny, Billie Eilish o Doja Cat, y parece una respuesta del movimento urbano en el que reclaman sus propios códigos: si el lujo lleva varias temporadas apropiándose de la estética del 'street wear', ¿por qué la moda de calle no iba a hacer lo propio con el hasta ahora inaccesible olimpo de las grandes firmas de moda?