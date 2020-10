5 oct 2020

Compartir en google plus

Ya estamos en temporada de botas. Hay algunas que todavía se resisten y prefieren recurrir, de momento, a otras opciones inrtermedias como mocasines, bailarinas o slippers que te solucionan la papeleta estos días en los que aún no aprieta mucho el frío. Pero tarde o temprano tendremos que invertir en unas botas calentitas y si las más famosas del momento, las de Decathlon, no te convencen, te hacemos otra propuesta a la que no te vas a poder resistir. Hemos encntrado las botas perfectas por menos de 50 euros, son cómodas, van con todo y hay tallas de sobra. Acaban de llegar a Stradivarius y son así de preciosísimas.

Botas de caña alta, en gris con tacon medio, de Stardivarius. pinit

Acaban de llegar a tienda y nada más verlas sabíamos que tenían que ser nuestras. No solo por el precio (que no llega ni a 50 euros), sino porque su forma, su color y su tacón medio las convierte en las candidatas perfectas para combinar con todos los looks del invierno. De caña alta, abullonada, punta justa (ni muy redonda ni muy afilada) y, lo mejor, el tacón ideal: fino, pero de 7 centímetros. Cuestan 45,99 euros y las puedes encontrar desde el 35 hasta el 41.

Nuestro color favorito es el gris porque es uno de los tonos más trendy del otoño, pero si quieres que te vayan aún más con todo, también están disponibles en color crudo. También quedan en todas las tallas.

Nuestras botas favoritas de Stardivarius también están disponibles en color crudo (45,99 euros). pinit

Con un vestido corto o largo de flores, con unos vaqueros o incluso con un pantalón de vestir metido por dentro, estas botas van a ser tu accesorio comodín de la temporada. Nosotras ya las tenemos en los dos colores, por lo que pueda pasar.