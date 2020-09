28 sep 2020

Vale que las botas de suela track -ficha estos 10 looks para saber cómo combinarlas- son la tendencia del momento y un imprescindible del otoño. Sin embargo, hay otros modelos como las cowboy o las de agua que también vienen pisando fuerte. De hecho, de este último estilo hay unas en Zara que ya tiene Laura Matamoros y que están arrasando por ser muy, pero que muy originales. Aunque, si buscas algo diferente, pero igual de estiloso y sin gastar mucho, no te pierdas la idea que ha tenido Grace Villarreal. La influencer ha encontrado unas en Decathlon que demás de baratas hacen que los looks sean más espectaculares. ¡Toma nota!

Nos encantan cuando las influencers comparten ideas originales, pero muy asequibles y que se salen de lo común y de lo que todo el mundo lleva. Grace es una de ellas y su estilo personal le ha llevado a atreverse con unas botas de Decathlon. La instagramer ha incluido en uno de sus looks de entretiempo el modelo de equitación que la firma deportiva vende. Sí, sí, has leído bien. ¡Y el resultado es ideal!.

Es un modelo plano, de punta redonda y con la caña alta y fina, lo que consigue que no queden demasiado anchas y estilicen aún más. Están preparadas e indicadas para montar a caballo, sin embargo, es un modelo que también es perfecto para usar a diario como botas de agua en los días de lluvia. Pero, ¿lo mejor? Su precio. Cuestan tan solo 14,99 euros y están disponibles desde la talla 36 a la 46. Grace las combinó con un conjunto azul marino de falda, jersey y blazer a juego de Maje, dándole un estilo más elegante y dejando atrás el deportivo. ¡Nos encanta esta idea!