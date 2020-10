6 oct 2020

Si viviste los primeros pasos de tu adolescencia a mediados de los '90, te sabías de memoria la letra de 'Wannabe' (aunque, probablemente, no entendías la mitad de lo que decía), comprabas cada semana la Super Pop para llenar tu habitación de pósters (y hacer sonrojada los test 'picantes', sí) y te empezaste a dejar contagiar por el 'girl power' cuando aún no sabíamos ni siquiera que el emponderamiento femenino sería tan necesario, prepárate, porque vas a tener un ataque de nostalgia tan fuerte como el flechazo que vas a sentir con esta camiseta de Victoria Beckham.

Blanca, lisa y con un escueto y sencillo mensaje impreso en letras negras en el que se lee 'Posh is back' (la 'pija' ha vuelto), Victoria Beckham ha revolucionado Internet con la camiseta que lleva su hija Harper Seven en una de sus últimas publicaciones en Instagram. La misma que lleva ella misma en la cuenta de su firma 'beauty'. Por supuesto, las teorías de sus seguidoras no se han hecho esperar: ¿se vuelve a unir la diseñadora a las Spice Girl? ¿Habrá nueva gira de las 'chicas picantes' en marcha? Parece que ni una cosa ni la otra, y que solo se trata de una (magistral) forma de promoción de la nueva línea de pintalabios de su firma, pero la necesidad ya está creada.





No es la primera vez que una camiseta de Victoria Beckham se convierte en una de nuestras obsesiones 'fashionistas': nos pasó con la de la modelo metida en la bolsa, también con aquella en la que se reía de sí misma asegurando que 'Fashion stole my smile' y, ahora, nos ha ocurrido con la camiseta de 'Posh is back'. Pero, esta vez, es diferente: el 'hype' es altísimo porque, hasta ahora, pensábamos que solo era un diseño promocional al no encontrarla por ninguna parte en la nueva colección de la diseñadora, pero según nos acaban de confirmar desde la marca, debemos estar bien atentas porque está a punto de lanzarse.

Desde Victoria Beckham Beauty nos confirman que la camiseta estará a la venta muy pronto pinit

Victoria, gracias por darnos esta alegría en este oscuro 2020. Las fans de las Spice Girls estamos dispuestas a pagar los 110 euros que cuestan tus camisetas por llevar estampado en el pecho ese 'Posh is back'.