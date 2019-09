2 sep 2019 Kamila Barca

Victoria Beckham ha compartido un vídeo que pensabas que no verías nunca: haciendo playback y sin tacones. Quizás los dos datos más relevantes de sus últimas apariciones porque ni se baja de su propio pedestal ni quiere volver a cantar. Sin embargo, la Spice Girl no sólo enseña que sigue cantando aunque sea en privado, lo hace en playback y nos hace reír a todos.

Cuando veas el vídeo de Victoria Beckham haciendo playback te vas a sentir identificada porque puede que tú con tus amigas lo hayas hecho también. Lo mismo porque no te sabes la canción o porque es tan mítica que no quieres estropearla. Quizás es lo que le pasó a la amiga Vicky.





La modelo y mujer de David Beckham aparece sentada junto a David Furnish, el marido de su buen amigo Elton John. Resulta que ambas parejas estaban de vacaciones juntos y nos dejaron atónitos con sus posados de verano. Y se llevan tan sumamente bien que Victoria ha subido un vídeo junto a David cantando 'Guilty' de Barbra Streisand con puesta en escena y todo. David no puede parar de reírse pero Victoria es una auténtica Spice Girl en su corazón y lo hace con toda su pasión.

Sus seguidores se volvieron locos y le pedían que siguiese cantando pero nos ha quedado claro que esto no es más que un hobby para la diseñadora y que no volveremos a verla, de momento, dándolo todo en un escenario. Y mira que las Spice Girl insistieron en su reunión, Victoria tenía muy claro su "no".