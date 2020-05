18 may 2020

No es habitual ver a Paula Echevarría posar en pijama en sus fotos de Instagram. Ni siquiera lo ha hecho durante estas semanas de confinamiento, aunque sí la hemos visto con looks cómodos (tipo chándal o conjuntos pijameros estampados), la actriz siempre se ha vestido aunque fuera para estar metida en casa. ¡Incluso la hemos visto ya en bikini! Pero ahora ha publicado una foto en pijama y lejos de que se nos haga extraño, la hemos visto más favorecida que nunca con dos piezas que cuentan con un estampado absolutamente maravilloso. Y es que, además de alegrarnos la vista, nos ha descubierto una firma española que no conocíamos y a la que ya adoramos: se llama Wafflie Wear.

Waiffle Wear es una firma española especialista en pijamas, tanto de hombre como de mujer, que no conocíamos pero de la que ya nos hemos hecho fans absolutas y que nos ha atrapado por los estampados. Prints llamativos, con mucho color en sus tejidos que son 100% algodón. Y no hemos sido las únicas, toda la colección disponible en su web ha agotado existencias menos uno de los modelos (que no tardará en seguir la estela del resto).

Todos los modelos, que tienen nombres tan sugerentes como Bali, Mykonos, Cerdeña o Bora-Bora, están dispinibles en tallas que van desde la XS hasta la XL. Sus precios están entre los 80 y los 90 euros cada pijama. No son low cost, pero merecen la pena. Y mucho.

Un gran hallazgo que no le tiene nada que envidiar a otras firmas de pijamas inetrenacionales famosas por sus estampados, como Desmond & Dempsey, la firma inglesa que ha colaborado con H&M en su última colección de verano.

Wafflie Wear es una firma española de pijamas estampados hechos en algodón 100% que ha arrasado en venta online y que acabamos de descubrir gracias a Paula Echevarría. pinit

Pero Paula no ha sido la única que ha sucumbido a sus encantos. Su amiga y excompañera de 'Velvet', Marta Hazas, tampoco se ha resistidos a tener un pijama de esta firma y así posaba con él en Instagram.

No pierdas de vista esta maravillosa firma 'made in Spain' porque estamos seguras de que nos va a dar muhco de qué hablar en breve.