8 oct 2020

Compartir en google plus

La 'nueva normalidad' ha cambiado las reglas del juego en muchas cosas, y al tiempo que nuestras interacciones sociales disminuyen aumentan las horas que pasamos en casa. Ya sea para disfrutar de ratos de ocio en 'petit comité' o para teletrabajar, nuestros looks tabién han tenido que adaptarse a estos nuevos tiempos en los que la comodidad y el confort marcan el compás de estilo de nuestras compras. ¿Nuestro último flechazo 'comfy'? Después de la chaqueta más deseada de Instagram, este conjunto de punto de H&M que no te querrás quitar.





VER 11 FOTOS Los conjuntos de punto más bonitos del 'low cost'

La regla número uno del teletrabajo dice que no podemos quedarnos en pijama todo el día. Además, no está bien recibir a nuestros invitados en chándal y con camisetas viejas de publicidad. Por eso, se vuelve mandatorio apostar por looks cómodos pero estilosos y de plena tendencia como este conjunto de 'crop top' (19.99 euro) y pantalones 'flare' (34.99 euros) que hemos descubierto en la cuenta de Instagram de H&M.

Pero vayamos un paso más allá: si hace años que salimos a la calle 'en pijama', ¿por qué no vamos a ir a la oficina con la ropa de estar por casa? Bastará, como proponen desde el gigante sueco del 'retail', con combinar nuestro dos piezas 'homewear' con un delicado jersey de punto suave en contraste (este amarillo de H&M -59,99 euros- es ideal) y añadir un toque formal al conjunto con unos mocasines clásicos. ¡Ideal!